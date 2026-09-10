Най-малко 25 души загинаха при пожар на борда на чуждестранен товарен кораб, акостирал за ремонт в пристанище в източния китайски град Циндао.

На борда на плавателния съд е имало общо 42 души. От тях 12 са евакуирани безопасно, а петима са приети в болница с наранявания. По данни на държавната телевизия CCTV състоянието на хоспитализираните е стабилно.

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Китайският президент Си Цзинпин призова за засилени спасителни операции и бързо разследване на обстоятелствата около инцидента. Той настоя за предприемане на строги мерки за установяване на отговорността за случая.

Пожарът е избухнал около 11:15 ч. местно време, докато плавателният съд е бил в корабостроителница за ремонтни дейности. Синхуа и „Ройтерс” първи съобщиха за значителния брой жертви, като по-късно информацията беше потвърдена от официалните власти.

Редактор: Мария Барабашка