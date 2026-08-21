Как кабинетът "Радев" изпълнява приоритетите, заложени в програмата му, през първите 100 дни от своето управление? Кои ще са опонентите на Илияна Йотова на президентския вот през октомври и ще се обедини ли демократичната общност около една кандидатура? Темите коментираха в ефира на "Здравей, България" социолозите Първан Симеонов от "МЯРА" и Димитър Ганев от "Тренд".

"В България има нов политически момент - на път да утвърди нова партийна система. През първите 10-15 години от началото на прехода имахме по-традиционалистки и ляв център и още един, който беше по-реформаторски и градски. Те се редуваха на власт. След това имаше силен центризъм - започнал с НДСВ и утвърдил се с ГЕРБ. Сега отиваме към разлом – от едната страна има голям и традиционалистки проект, отварящ източната врата в лицето на „Прогресивна България”, и един десен и столичен център - в лицето на ПП и ДБ. Тяхното взаимно удряне води до увеличаването им", заяви Симеонов.

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Ганев подкрепи тезата му и допълни, че в началото на управлението на "Прогресивна България" формацията е била партньор с ПП и ДБ. "Това партньорство започна на протестите в края на миналата година. Имаше мирно споразумение помежду им, бореха се срещу общи врагове – Борисов и Пеевски. Сега обаче между тях се появи огромна дистанция, която ще става все по-голяма. И двата субекта усещат, че това им носи дивиденти. Основният фокус на критика на ПП и ДБ са геополитическите нюанси. Това би било опасно за "Прогресивна България", за да не им изградят други хора образа на нелоялни партньори на Брюксел и Вашингтон", уточни той.

"Прогресивна България" не започна с шокови реформи, за да пази ниво и да задържи електората си за президентските и местните избори", допълни Ганев.

Според Симеонов пък Радев ще се опита да създаде двойнствено публично присъствие. "Министрите му ще губят авторитет, а той самият ще си създаде отделен такъв. Така Борисов управлява дълго време", коментира социологът.

Според него в момента ДПС са на ръба за влизане в следващ парламент. "Това, което вътрешният министър Иван Демерджиев прави срещу Пеевски, би го превърнало в най-популярния човек в страната. Виждате ли Пеевски "да страхува" някого в момента? Почти няма ДПС", заяви Симеонов.

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Двамата събеседници коментираха и предстоящите президентски избори през есента.

"Ако на балотаж отидат Илияна Йотова и Андрей Гюров, това ще затвърди модела на промяна. Ще бъде основната опозиция през следващите месеци, която ще печели от грешките на управляващите", заяви социологът от "Тренд".

„ГЕРБ е в много трудна ситуация. Към момента не може да намери кандидат за президент. Въпросът пред партията е дали ще я има занапред - за нея определящи ще бъдат местните избори”, смята Симеонов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев