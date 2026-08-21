Личните лекари на деца, заболели от морбили с фиктивно отчетено направена ваксинация, да заплащат стойността на лечението, както и болничните на родителя. Предложението е на главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. Регистрираните случаи у нас на заразата вече са близо 600. Повече по темата коментира в Обедния информационен блок по NOVA NEWS директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова.

"Проблемът е голям. Направихме изследвания на 130 лица, които по документи са ваксинирани, но са се разболели. Около 60% от тях са с непоставени ваксини, но в същото време съществуват в регистрите", каза тя.

България е на първо място в Европа по заболяване от морбили

По повод високият брой заболели, проф. Христова успокои като заяви, че нещата не са извън контрол и ситуцията започва да затихва. "Това обаче не бива да ни успокоява, защото случаите се трупат и сме първенци в Европа. Като знаем наличния неваксиниран контингент, случаите ще продължават да се увеличават. Последно сме имали голяма епидемия между 2009 г. и 2011 г. когато 24 000 лица бяха заболели, от които 24 починаха", уточни тя.

"Големият урок, който трябва да си вземем е, че не трябва да има неваксинирани. Всички ваксини, които са в задължителния календар, са свързани с тежки заболявания и усложнения. Ако се те се правят, ще забравим за тези заболявания завинаги", заяви експертът.

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По думите ѝ ваксините са станали жертва на собствената си ефективност. "Много е важно да се държи на колективния имунитет – за всяко заболяване има определен процент от хората, които трябва да се ваксинират. В противен случай ще живеем като в средните векове и всеки ще заразява всеки", обясни тя.

Тя коментира и ситуацията със западнонилската треска у нас и в чужбина. "Нямаме потвърден случай, но са правени много проби. Случаите в Северна Македония са 13, в Румъния са 6, а над 60 – в Гърция. Няма как у нас също да няма при толкова много случаи", каза в заключение проф. Христова.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев