Украинският президент Володимир Зеленски за пореден път призова Съединените щати и други съюзници да одобрят продажбата на противоракетни ракети „Пейтриът“, като заяви, че Киев е готов да закупи така нужните оръжия.

Масираната руска атака срещу Киев и Киевска област от нощта срещу четвъртък е една от най-тежките от началото на войната. Жертвите са най-малко 17, а десетки са ранени. Днешният петък е обявен за ден на траур в Киев.

Дрон се разби в Румъния по време на руска атака срещу Украйна

„Ударът беше комбиниран и включваше много балистични ракети, крилати ракети и дронове. За съжаление, балистичните ракети са най-трудни за прехващане в момента. Докато процентът на прехванати крилати ракети е близо до 90%, ситуацията с балистичните ракети е много по-лоша. Имаме нужда от прехващачи за системите „Пейтриът“. Това е нещо, което само нашите партньори могат да ни предоставят. На всички нива им съобщаваме нашите нужди и нашето разбиране, че те разполагат с ресурсите да ги задоволят“, коментира украинският президент.

Редактор: Цветина Петкова