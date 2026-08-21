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Масираната руска атака срещу Киев и Киевска област от нощта срещу четвъртък е една от най-тежките
Украинският президент Володимир Зеленски за пореден път призова Съединените щати и други съюзници да одобрят продажбата на противоракетни ракети „Пейтриът“, като заяви, че Киев е готов да закупи така нужните оръжия.
Масираната руска атака срещу Киев и Киевска област от нощта срещу четвъртък е една от най-тежките от началото на войната. Жертвите са най-малко 17, а десетки са ранени. Днешният петък е обявен за ден на траур в Киев.
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„Ударът беше комбиниран и включваше много балистични ракети, крилати ракети и дронове. За съжаление, балистичните ракети са най-трудни за прехващане в момента. Докато процентът на прехванати крилати ракети е близо до 90%, ситуацията с балистичните ракети е много по-лоша. Имаме нужда от прехващачи за системите „Пейтриът“. Това е нещо, което само нашите партньори могат да ни предоставят. На всички нива им съобщаваме нашите нужди и нашето разбиране, че те разполагат с ресурсите да ги задоволят“, коментира украинският президент.Редактор: Цветина Петкова
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