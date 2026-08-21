Германските служби за сигурност са открили миналата година пистолети, скрити в гора близо до Берлин, като според тях те са били предназначени за извършване на покушения по поръчка на руските разузнавателни служби, съобщи в петък в. Süddeutsche Zeitung, цитиран от „Ройтерс”.

Руското посолство не е отговорило веднага на искането за коментар. В репортажа на вестника, публикуван съвместно с телевизионните канали NDR и WDR в петък, се цитират неназовани източници, според които един заподозрян е бил арестуван в Румъния и вероятно е отговорен за организирането на скривалището за оръжията.

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Федералната прокуратура разследва случая по подозрение в планиране на тежко насилие, представляващо заплаха за държавата, се посочва в публикацията. Вестникът съобщава, че германската служба за вътрешна сигурност, която предупреждава за повишен риск от руски саботажни действия или опити за покушение, е убедена, че лицата, подготвили скривалището, са действали по заповед на руските служби.

Сред потенциалните цели са ръководители от отбранителната промишленост, опозиционни фигури в изгнание и поддръжници на Украйна, се посочва в репортажа. Федералният прокурор и германската служба за вътрешна сигурност са отказали да коментират случая.