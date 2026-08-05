Севернокорейска ракетна част е започнала разполагане в западната част на Русия и може да бъде въоръжена със 120 балистични ракети и шест пускови установки за нанасяне на удари срещу Украйна, заяви представител на украинската военна разузнавателна служба.

Украйна изпитва сериозен недостиг на високотехнологични средства за противовъздушна отбрана, а Русия се опитва да се възползва от това, като прибягва до повече балистични ракети, които са особено трудни за прихващане.

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От края на 2023 г. насам Москва е изстреляла десетки севернокорейски балистични ракети срещу Украйна, но разполагането на ракетни сили от Пхенян представлява ново разширяване на и без това дълбокото военно сътрудничество между двете страни.

Андрий Черняк от Главната дирекция за разузнаване на Украйна заяви пред „Ройтерс”, че Русия планира да разположи ракетната част, състояща се от около 90 севернокорейски военнослужещи, в западния руски регион Воронеж, в рамките на 112-та ракетна бригада.

Пхенян вече е изпратил нова партида от 40 ракети KN-23 и KN-24, както и личен състав, но конфигурацията на разполагането и общият брой на ракетите ще бъдат окончателно определени по време на преговори на най-високо равнище следващия месец. Русия очаква разполагането да включва общо 120 севернокорейски балистични ракети и шест пускови установки, добавя той.

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Все още не е ясно каква точно роля ще играят севернокорейците в руските ракетни операции. Описаното разполагане обаче съвпада с факта, че миналата седмица Русия изстреля първите си две севернокорейски ракети срещу Украйна от август насам.

Особено голяма тревога за Киев е състоянието на противовъздушната отбрана през идващата зима, когато Русия може отново да нанесе масирани удари по електроенергийната мрежа на страната.