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Спортни новини (20.08.2026 - следобедна)
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Спортни новини (20.08.2026 - обедна)
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Санкциите за неприлично и неуважително поведение достигат 500 евро
Италия затяга мерките срещу туристи, които нарушават правилата и замърсяват курортите. В Пулия шофьор беше глобен с рекордните 5000 евро, след като паркирал пикапа си върху защитени дюни и ценна растителност.
Местните власти предупреждават за все повече подобни случаи – от боклуци по плажовете до къмпингуване и хранене на неподходящи места.
Мълния удари турист, изкачващ вулкана Етна
В редица италиански курорти въвеждат нови забрани, а глобите за неприлично и неуважително поведение достигат 500 евро.Редактор: Цвета Лазаркова
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