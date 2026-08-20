Италия затяга мерките срещу туристи, които нарушават правилата и замърсяват курортите. В Пулия шофьор беше глобен с рекордните 5000 евро, след като паркирал пикапа си върху защитени дюни и ценна растителност.

Местните власти предупреждават за все повече подобни случаи – от боклуци по плажовете до къмпингуване и хранене на неподходящи места.

Мълния удари турист, изкачващ вулкана Етна

В редица италиански курорти въвеждат нови забрани, а глобите за неприлично и неуважително поведение достигат 500 евро.

Редактор: Цвета Лазаркова