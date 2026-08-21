Министерството на финансите на САЩ удължи срока, в който могат да бъдат извършвани определени трансакции, свързани с международните активи на руския петролен концерн „Лукойл“. Новото разрешение ще бъде в сила до 00:01 ч. на 19 септември 2026 г., става ясно от информация на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC).

Решението се отнася до операции, свързани с Lukoil International GmbH. Американските власти вече няколко пъти удължават действието на съответните лицензи след санкционирането на компанията. Предишното удължаване беше обявено на 24 юли, когато крайният срок беше определен за 22 август.

Великобритания удължи дерогацията за българските дружества на „Лукойл“ до 29 октомври

Санкциите срещу „Лукойл“ бяха наложени от администрацията на американския президент Доналд Тръмп през октомври 2025 г. като част от усилията на Вашингтон да засили икономическия натиск върху Русия заради войната в Украйна.

Малко след въвеждането им „Лукойл“ обяви намерението си да продаде международните си активи. Удължаването на американския лиценз позволява определени действия, свързани с този процес, да продължат и след досегашния краен срок.

В същото време евентуална конкретна сделка за придобиването на чуждестранните активи на руския петролен концерн ще трябва да получи отделно одобрение от OFAC.

Темата има пряко значение и за България, където „Лукойл“ притежава рафинерията в Бургас и мрежа от около 500 бензиностанции.

САЩ удължиха лиценза за продажба на чуждестранните активи на "Лукойл"

Миналата седмица Великобритания също удължи действието на генералния лиценз за четири дружества на „Лукойл“ у нас – „Лукойл България“, „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл Ейвиейшън България“ и „Лукойл - България бункер“. Британското разрешение вече е валидно до 29 октомври 2026 г., като позволява извършването на трансакции с българските компании.

Редактор: Цветина Петкова