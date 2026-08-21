Силни гръмотевични бури, проливни валежи, градушки и мощни пориви на вятъра предизвикаха десетки инциденти в Каталуния. Властите активираха в режим на тревога специалния план за действие при наводнения заради влошаващата се метеорологична обстановка и прогнозите за нови интензивни валежи.

Само за пет часа в четвъртък каталунската пожарна служба е получила 94 сигнала, свързани с лошото време. Половината от тях са постъпили само в рамките на един час.

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Ratxes de vent intens aquest dijous a la tarda a Santpedor.



Les ratxes més fortes s'han registrat a la zona de Terrassa, al Vallès Occidental https://t.co/OdZc3FP0EZ pic.twitter.com/rYl0J3aeig — 3CatInfo (@3CatInfo) August 20, 2026

Най-сериозно е засегната северната част на региона, откъдето са получени 56 сигнала. Особено тежка е била ситуацията във Валес Оксидентал, където пожарникарите са реагирали на 40 случая.

🔴 Protecció Civil activa l’Alerta #INUNCAT per la previsió de pluges molt intenses entre divendres i dissabte.



🌧️ Es poden superar els 40 l/m² en 30 minuts, especialment al litoral i prelitoral sud.



⚠️ No travesseu rieres ni zones inundables.



Més info https://t.co/vgEkbLeZCC pic.twitter.com/LNIAVQof2Q — Protecció civil (@emergenciescat) August 20, 2026

Спасителните екипи са били изпращани основно за отстраняване на паднали клони и предмети, отнесени от силния вятър, както и за обезопасяване на засегнати райони. На редица места са възникнали и локални наводнения заради голямото количество дъжд, паднало за кратко време.

Един от най-сериозните сигнали е получен от района на плажа Трабукадор край Сант Карлес де ла Рапита. Около 30 автомобила са се оказали блокирани, след като бурята повишила морското равнище и водата заляла пътя, използван за влизане и излизане от района.

На място са изпратени три пожарни екипа. Автомобилите постепенно са успели да напуснат зоната, като няма данни за пострадали или за сериозни последствия от инцидента.

Междувременно телефонът за спешни случаи 112 е получил 109 обаждания за общо 66 различни произшествия, свързани с валежите. Огромната част от сигналите - 99, са от провинция Барселона. Седем са постъпили от Тарагона, а три - от Жирона.

Сред най-засегнатите населени места е Сабадел със 17 сигнала, следван от Сант Кирзе дел Валес с 14, Тераса с 10 и Сант Кугат дел Валес с осем.

Заради прогнозите за още по-сериозни валежи регионалното правителство на Каталуния активира в четвъртък вечерта специалния план за извънредни ситуации при наводнения Inuncat.

Според каталунската метеорологична служба на много места е възможно за едва 30 минути да паднат над 20 литра дъжд на квадратен метър. Валежите могат да бъдат придружени от гръмотевични бури и други опасни метеорологични явления.

За петък предупреждението е повишено до четвърта от общо шест степени на опасност за интензивни валежи. На отделни места се очакват над 40 литра на квадратен метър само за половин час.

Най-сериозен риск има по крайбрежието и районите непосредствено зад него, както и в Централна и Североизточна Каталуния. По-късно през деня най-интензивните валежи се очаква да се концентрират по южното крайбрежие.

Редактор: Цветина Петкова