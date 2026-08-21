Снимка: AP/Daniel Kiss, архив
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Заради сушата в Дунав: Възможно е ново намаляване на мощността на АЕЦ „Козлодуй“, което няма да се отрази на потребителите
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Единствената ядрена централа в Румъния се намира в извънредна ситуация
Работа с намалени мощности и дори пълно изключване - това се случва с ядрени електроцентрали по поречието на Дунав в настоящия период на продължително засушаване и рязък спад в нивото на реката.
Единствената ядрена централа в Румъния - АЕЦ „Черна вода“, се намира в извънредна ситуация и двата ѝ реактора са напълно изключени. Блок 1 беше спрян контролирано в края на юли, а другият - на 13 август. Така, за първи път от години, северната ни съседка остана без абсолютно никакво производство на ядрена енергия, която обикновено покрива около 20% от потреблението на страната. Очаква се централата да остане изключена поне до края на август.
АЕЦ "Козлодуй" е с намалена мощност заради ниското ниво на Дунав
При унгарската ядрена централа - АЕЦ „Пакш“, беше избегнато пълното ѝ спиране. В момента работи един от общо четирите реактора на централата. Благодарение на аварийните мерки и лекото покачване на Дунав, започва поетапното пускане на спрените мощности. Очаква се АЕЦ „Пакш“ да се върне към пълен капацитет до 28 август.
ВСИЧКО ЗА ПРЕСЪХВАНЕТО НА ДУНАВ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ивета Костадинова
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