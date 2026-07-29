Недостигът на учители е сред най-сериозните предизвикателства пред образователната система, а в същото време десетки млади хора намират своя професионален път чрез една различна инициатива. За нея разказа в предаването „Социална мрежа” Огнян Исаев, програмен директор „Образователни възможности и постижения” в Тръст за социална алтернатива.

Двадесет млади хора от ромски произход вече са висшисти благодарение на инициативата „Учител в моята общност“, а повечето от тях вече работят в сферата на образованието.

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„Работим по идеята близо 10 години. Нашата работа дойде с детските градини, особено в малки населени места, където няма учители. Има много кандидати в големите градове, но в малките населени места на практика няма. Тъй като ние работим с детските градини, решихме да идентифицираме млади хора от тези населени места още в гимназиален етап, които имат високи резултати в училище, с идеята да им помогнем да изберат учителската професия и в последствие да ги подготвим за прием в съответната специалност“, каза Исаев.

„След това, докато учат, да им предоставим подкрепа и възможност да стажуват в детските градини, а впоследствие да се сключи споразумение с детската градина или съответното учебно заведение, че този специалист ще бъде ангажиран или нает на работа“, добави той.

„През тази програма искахме да покажем, че има работещи модели, които могат да решат някои ключови проблеми”, каза още програмният директор.

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Редактор: Ивета Костадинова