В сряда ще преобладава слънчево време. В следобедните часове над планинските масиви ще се образува купеста облачност, но вероятността за валежи е минимална. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Най-високи стойности се очакват в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и Югозападна България. Вятърът постепенно ще се ориентира от изток-югоизток, като в източната половина на страната ще бъде слаб до умерен.

В София ще бъде слънчево, с временна следобедна облачност над околните планини и слаб вятър. Максималната температура ще достигне 31 градуса.

По Черноморието денят ще бъде слънчев, със слаб до умерен източен вятър. Температурите на въздуха ще варират между 27 и 29 градуса, а на морската вода – от 20 до 24. Вълнението на морето ще бъде 1–2 бала.

Какво е хронична жега и какви са рисковете за здравето

Над планините ще преобладава слънчево време без валежи. Очаква се умерен до силен вятър от запад-северозапад, който по откритите била на Централна Стара планина временно ще бъде бурен. Максималните температури ще достигнат около 25 градуса на 1200 метра надморска височина и 16 - на 2000 метра.

Над по-голямата част от Балканския полуостров времето ще се задържи слънчево и сухо. Следобедна купеста облачност ще се развива главно над планинските райони в Сърбия, Северна Македония, Румъния, Гърция и западните части на България, като само на отделни места са възможни краткотрайни превалявания. Температурите в региона ще бъдат между 30 и 37 градуса. Най-горещо ще е във вътрешността на Гърция, Северна Македония и Южна Сърбия. По крайбрежията на Черно и Адриатическо море температурите ще останат по-ниски.

Редактор: Цветина Петрова