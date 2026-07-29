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Украйна нанесе удари по няколко цели в Русия, заяви президентът Володимир Зеленски. Той определи мишените като "обекти, които работят за поддържането и продължаването на войната".
Според Зеленски са били ударени логистичен център в град Рязан, петролна рафинерия в Пермска област, както и експортен терминал и военно предприятие в Ростовска област. Нанесен е и удар по обект в окупирания от Русия Крим, където са базирани високоскоростните катери на руския флот.
We have new results from our long-range sanctions targeting Russian facilities that work to support and prolong the war.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2026
An oil refinery and logistics center in Ryazan were hit. The distance from the Ukrainian border is about 360 kilometers. A site where the Russian Black Sea… pic.twitter.com/dQ8L0qj5zg
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По-рано Генералният щаб на Украйна съобщи, че през нощта е бил нанесен удар по петролна рафинерия в Рязан. В съобщението, публикувано в Telegram, се казва, че е отчетен удар по целта, който е довел до пожар.
Двама души са загинали при нощната атака на украинските сили срещу Крим, а други петима са ранени, съобщи в Telegram назначеният от Москва ръководител на полуострова Сергей Аксьонов, цитиран от ТАСС.
"В резултат на поредната нощна атака на врага срещу Република Крим, за съжаление, загинаха двама души, а още петима бяха ранени", написа той.
💥 Ukraine's General Staff confirmed strikes across Russia and the temporarily occupied areas.— UNITED24 Media (@United24media) July 29, 2026
The major Ryazan Oil Refinery, a Black Sea Fleet speedboat base in Crimea, a radar station in Bryansk, and Russian drone storage and launch sites in Donetsk were hit. pic.twitter.com/VMAdVDFxwj
Аксьонов изрази съболезнования на близките на загиналите и пожела бързо възстановяване на пострадалите, като добави, че властите ще окажат цялата необходима помощ и подкрепа.
Руският регионален оперативен щаб на Белгородска област съобщи още, че Въоръжените сили на Украйна са атакували търговски обект в Белгород, a 15-годишен жител е бил ранен от осколки. Пострадалият се транспортира към областната детска болница, според руския регионален оперативен щаб. В резултат на нападението са повредени навес и автомобил.
Редактор: Иван Иванов