Украйна нанесе удари по няколко цели в Русия, заяви президентът Володимир Зеленски. Той определи мишените като "обекти, които работят за поддържането и продължаването на войната".

Според Зеленски са били ударени логистичен център в град Рязан, петролна рафинерия в Пермска област, както и експортен терминал и военно предприятие в Ростовска област. Нанесен е и удар по обект в окупирания от Русия Крим, където са базирани високоскоростните катери на руския флот.

We have new results from our long-range sanctions targeting Russian facilities that work to support and prolong the war.



An oil refinery and logistics center in Ryazan were hit. The distance from the Ukrainian border is about 360 kilometers. A site where the Russian Black Sea… pic.twitter.com/dQ8L0qj5zg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2026

Украйна заяви, че е предупредила Иран да се въздържа от подкрепа за Русия​

По-рано Генералният щаб на Украйна съобщи, че през нощта е бил нанесен удар по петролна рафинерия в Рязан. В съобщението, публикувано в Telegram, се казва, че е отчетен удар по целта, който е довел до пожар.

Двама души са загинали при нощната атака на украинските сили срещу Крим, а други петима са ранени, съобщи в Telegram назначеният от Москва ръководител на полуострова Сергей Аксьонов, цитиран от ТАСС.

"В резултат на поредната нощна атака на врага срещу Република Крим, за съжаление, загинаха двама души, а още петима бяха ранени", написа той.

💥 Ukraine's General Staff confirmed strikes across Russia and the temporarily occupied areas.



The major Ryazan Oil Refinery, a Black Sea Fleet speedboat base in Crimea, a radar station in Bryansk, and Russian drone storage and launch sites in Donetsk were hit. pic.twitter.com/VMAdVDFxwj — UNITED24 Media (@United24media) July 29, 2026

Аксьонов изрази съболезнования на близките на загиналите и пожела бързо възстановяване на пострадалите, като добави, че властите ще окажат цялата необходима помощ и подкрепа.

Руският регионален оперативен щаб на Белгородска област съобщи още, че Въоръжените сили на Украйна са атакували търговски обект в Белгород, a 15-годишен жител е бил ранен от осколки. Пострадалият се транспортира към областната детска болница, според руския регионален оперативен щаб. В резултат на нападението са повредени навес и автомобил.

Редактор: Иван Иванов