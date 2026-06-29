Първото пълнолуние за астрономическото лято предложи зрелищен изгрев на нашия спътник вечерта на 29 юни. Над София лунният изгрев беше в 9.15 ч., а през нощта космическият феномен ще достигне пълната си фаза. Ярко осветеното небесно тяло ще залезе над Витоша малко преди 5 ч сутринта на 30 юни.

Луната се нарича “ягодова”, защото съвпада с брането на ягодите в САЩ. За разлика от суперлуните, ягодовата луна е видимо по-малка от обикновено. В този момент тя е в своята най-далечна точка спрямо нас. Освен това се движи сравнително ниско над хоризонта. Това я прави по-магнетична, заради по-дебелия атмосферен слой, който създава червения зрителен ефект.

Какво e Ягодова Луна?

Това е традиционното историческо наименование на юнското пълнолуние. Подобно на „Вълчата Луна“ през януари или „Жътвената Луна“ през есента, името идва от древни традиции, които свързват лунния календар с природата и селското стопанство, пише vesti.bg.

Снимка: Калина Петкова, NOVA

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Корените на наименованието ни връщат към индианските племена в Северна Америка (най-вече алгонкините). Те забелязали, че това конкретно пълнолуние съвпада с периода, в който дивите ягоди узряват и са готови за бране. На практика то е маркирало момента от годината, в който събирането на храна става буквално сладко. С течение на времето името се разпространява чрез старите фермерски алманаси и остава в историята.

Ягодова луна озари небето тази нощ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Други коренни култури са наричали това явление „Луната на узряващите плодове“. В Европа пък юнското пълнолуние е било известно като „Медена Луна“, „Розова Луна“ или „Луна за засаждане“. Интересен факт е, че според някои теории съвременният термин „меден месец“ (honeymoon) е пряко свързан именно с традициите около тази луна и традиционния сезон за сватби през юни.

Снимка: Калина Петкова, NOVA

Въпреки, че е наречена Ягодова, Луната запазва своя познат бледосребрист цвят. Но ако я уловите в момента на нейния изгрев, веднага след залез Слънце, тя може да придобие красиви оранжеви или златисти нюанси. В това няма магия, а чиста физика – когато Луната е ниско на хоризонта, нейната светлина трябва да премине през много по-дебел слой от земната атмосфера. Това разпръсква сините дължини на вълната и пропуска към очите ни само топлите, червеникави цветове. Щом Луната се изкачи по-високо в небето, този ефект изчезва.

Снимка: Николай Василковски, NOVA

Рядък феномен ли е?

Ягодовата Луна се случва всяка година през юни. Това, което я прави специална, са земните събития около нея – дългите летни дни, топлите нощи и усещането за настъпващото лято.

През 2026 г. явлението има и една специфична астрономическа особеност – то ще бъде „микролуна“. Това означава, че пълнолунието съвпада с момента, в който спътникът ни се намира в най-отдалечената точка от Земята по своята орбита (апогей), поради което дискът ѝ ще изглежда на небето съвсем малко по-малък от обикновено.

Снимка: Калина Петкова, NOVA

В миналото, преди появата на съвременните календари, тези имена са помагали на хората да следят времето. Днес Ягодовата Луна е перфектен повод да спрем за миг, да се насладим на природата и да изпратим прехода от пролетта към астрономическото лято.

Снимка: Георги Петков