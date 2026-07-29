Броят на жертвите на опустошителното свлачище в Югозападен Китай нарасна до 41, след като спасителни екипи откриха телата на още 30 души.

Бедствието стана на 17 юли в китайския град Чунцин. След извършен ДНК анализ и идентификация на намерените тела и човешки останки властите официално потвърдиха смъртта на още 30 души.

Свлачище затрупа жилищни сгради в Китай, десетки са в неизвестност (ВИДЕО+СНИМКИ)​

При свлачището, предизвикано от проливни дъждове, десетки бяха обявени за изчезнали. Огромното количество кал, скали и земна маса затрупа жилищни сгради и принуди над 1100 души да се евакуират.

По-рано Китайската централна телевизия съобщи, че най-малко 10 души са били спасени, докато неизвестен брой хора са останали затрупани под отломките. Телевизионни кадри показаха как част от планината се срутва върху жилищен район. Няколко сгради в непосредствена близост до свлачището са останали непокътнати, но спасителните операции са били силно затруднени заради нестабилния терен и опасността от нови свличания.

🚨🇨🇳 Pengshui, Chongqing landslide



A rain-triggered collapse near the Wujiang River buried 10+ residential buildings, trapping residents and forcing 1,100+ people to evacuate



The disaster occurred ~9:08 am local time near the Wujiang Three Bridges area#China #sstvi #Chongqing pic.twitter.com/Evl151PngK — GlobeUpdate (@Globupdate) July 17, 2026

Свлачището нанесе щети и на електропреносната инфраструктура. Няколко електрически стълба бяха затрупани, което доведе до прекъсване на електрозахранването. Като предпазна мярка подаването на вода, електричество и природен газ бе временно спряно в радиус от един километър около мястото на бедствието, за да се предотвратят допълнителни инциденти.

Редактор: Иван Иванов