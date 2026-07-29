Япония отчете население под 120 милиона души за първи път от 42 години, показват данни на японското Министерство на вътрешните работи, цитирани от БТА. Към 1 януари 2026 г. броят на японските граждани, живеещи в страната, без чуждестранните жители, е 119 736 483 души. Това е спад с 0,76% спрямо година по-рано.

Статистиката показва, че населението на Япония намалява за 17-а поредна година. Най-високият брой жители е отчетен през 2009 г., след което страната трайно навлиза в период на демографски спад.

Рекорден спад на населението в Япония

Япония продължава да се изправя пред сериозните последици от ниската раждаемост и застаряването на населението - два проблема, които оказват все по-голям натиск върху икономиката, пазара на труда, пенсионната и здравната система.

Традиционно "страната на изгряващото слънце" е сред държавите с най-висока средна продължителност на живота в света, но същевременно и с една от най-ниските раждаемости. През последните години правителството въведе редица мерки за насърчаване на семействата с деца - финансови стимули, разширяване на достъпа до детски градини и по-дълги родителски отпуски.

Редактор: Ралица Атанасова