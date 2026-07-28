Стотици американски законодатели се събраха в ротондата на Капитолия, за да отдадат почит на покойния сенатор от Републиканската партия Линдзи Греъм, чиято открита подкрепа за по-твърда външна политика на САЩ го превърна в един от последните изявени представители на твърдолинейното крило на партията, предаде „Ройтерс”.

Военни оркестри от Военновъздушните сили на САЩ изпълниха музикална програма, докато ковчегът на Греъм, покрит с американското знаме, беше изложен в просторната ротонда - в знак на почит към службата му във Военновъздушните сили преди да стане сенатор.

Сестрата на Линдзи Греъм зае мястото му като сенатор в Южна Каролина

Израелският премиер Бенямин Нетаняху и украинският президент Володимир Зеленски се очаква по-късно днес да присъстват на погребението на Греъм, който активно убеждаваше Вашингтон да подкрепя и двете държави по време на военните конфликти.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, когото Греъм критикуваше в началото на политическата си кариера, преди да се превърне в един от най-верните му поддръжници, ще произнесе реч на погребението във Вашингтонската национална катедрала.

След смъртта на американския сенатор Линдзи Греъм Украйна се опасява от отслабване на връзката с Тръмп

„В крайна сметка станахме много добри приятели“, каза Тръмп днес за своя съпартиец в интервю за „Фокс нюз“ , като го похвали за помощта му да се справя с острото партийно противопоставяне във Вашингтон. „Ако имах нужда от демократ, той обикновено успяваше да ми намери такъв, ако ми се налагаше да разчитам на него в спешна ситуация. Той беше голям политик и голям джентълмен.“

Греъм, републиканец от Южна Каролина, който почина внезапно от сърдечно заболяване на 11 юли на 71-годишна възраст, беше привърженик на твърдата политика в областта на отбраната и редовно призоваваше за по-активна роля на САЩ на световната сцена, като силно подкрепяше както Израел, така и Украйна.

Почина американският сенатор Линдзи Греъм

Той се срещна със Зеленски в Киев само ден преди смъртта си. Това беше десетото му посещение в Украйна от руската инвазия през 2022 г.

Сенатът се подготвя да гласува двупартиен законопроект от нови санкции срещу Русия, чието приемане Греъм се опитваше да осигури през последните дни от живота си.

Греъм беше един от най-близките съюзници на Тръмп и често участваше в новинарски предавания по кабелните телевизии, за да представя политиката на администрацията. Освен това през последните месеци той подкрепяше войната срещу Иран, която не се ползваше с широка обществена подкрепа.

Редактор: Ивета Костадинова