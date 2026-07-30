42-годишен мъж от петричкото село Коларово загина при тежък инцидент с АТВ в района на Самуилово, съобщи кореспондентът на БТА Деница Кючукова.

Катастрофата е станала около 20:35 часа в сряда на черен път в местността „Бялата чешма“. По първоначална информация водачът се е движил с несъобразена скорост, вследствие на което е изгубил контрол над машината и тя се е преобърнала. Мъжът е починал на място от получените при инцидента травми.

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По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петкова