Руски дрон е поразил пътнически влак, който е пътувал към полската столица Варшава, като това е станало на украинска територия, в района на полската граница с Украйна. Новината съобщиха представители на Полша и на Украйна, предаде „Франс прес“.

Полската железопътна компания ПКП каза, че става дума за влак с 206 пътници, който е осъществявал връзката Киев-Варшава. Ранени при удара няма. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че руските сили нарочно са взели под прицел влака.

„Във Волин, на 2 километра от границата с Полша, руснаците са нанесли удар по локомотива на пътнически влак“, съобщиха украинските държавни железници „Укрзализниця“ в Телеграм, предаде УНИАН. В съобщението се казва, че мониторингова група предварително е предупредила екипажа на влака за заплахата, благодарение на което няма пострадали.

Ръководителят на „Укрзализниця“ Александър Перцовски написа в социалните мрежи, че вече втори ден Русия нанася удари по железопътната инфраструктура. Междувременно министърът на външните работи Андрий Сибига реагира на руските удари в района на украинско-полската граница.

„Варварските удари на Русия край украинско-полската граница в Ягодин не са просто продължение на атаките ѝ срещу държавните граници на Украйна. Това е терорът на Путин, който „чука“ директно на вратите на ЕС и НАТО. Руските варвари вече са пред портите ви, скъпи партньори“, подчерта той.

Сред засегнатите е един от най-близките съветници на канцлера Мерц, както и бившият премиер на Великобритания Борис Джонсън, който се е разминал само с уплаха, според информация, с която разполага „Шпигел“, предаде „24 часа“.

„Ягодин-Дорохуск“ е един от най-важните гранични пунктове на Украйна. Всеки ден през тази точка на външната граница на ЕС преминават безброй камиони: по този маршрут в Украйна се внасят големи количества стоки, а значителна част от износа на страната се насочва към Запада. Руски удар с дрон е поразил граничен пункт на украинско-полската граница, съобщи в неделя украинският външен министър Андрий Сибиха.

Кадри в социалните мрежи показаха горящи камиони. Според украински медии е била ударена бензиностанция. Към момента няма информация за евентуални жертви или пострадали. Полските въоръжени сили потвърдиха атаката в платформата X.

Атаката е продължение на нова руска настъпателна стратегия. От лятото насам Москва многократно предприема целенасочени удари по украински гранични пунктове, водещи на запад. Въпреки че те се намират далеч от самата фронтова линия, се считат за жизненоважни за икономическото оцеляване на Украйна.

Руски дрон удари бензиностанция на 800 метра от полско-украинската граница

През последните седмици по този начин бяха атакувани няколко гранични пункта към съседните Молдова и Румъния. Целта е да се прекъснат жизненоважните логистични маршрути на Киев към запад. Според международното право умишлените нападения срещу гражданска инфраструктура се считат за военни престъпления. Русия отдавна извършва подобни атаки системно – първоначално насочени срещу украински електроцентрали, а в по-ново време – срещу украински складове. От своя страна, през тази година Украйна също започна умишлено да унищожава складове, собственост на руския онлайн търговец Wildberries.

Според информация, получена от „Шпигел“, един от най-близките съветници на канцлера Фридрих Мерц също е засегнат от руски атаки. Гюнтер Заутер, съветник по въпросите на външната политика и сигурността в канцлерството, е пътувал с нощен влак от Киев към Полша в нощта срещу неделя. Около 5 часа сутринта частно наетият влак спира недалеч от полската граница, като се налага евакуация на части от състава заради удари с дронове в граничния район. Мярката за сигурност беше предприета след инцидент по същата железопътна линия. По-рано същата сутрин, близо до полската граница, редовният влак от Киев за Варшава беше атакуван от дрон.

Според железопътния оператор е бил ударен локомотивът на влака, но пострадали хора няма. В украинската столица Саутер проведе разговори със съветници по сигурността от Обединеното кралство, Франция и Италия, както и с представители на правителството на президента Володимир Зеленски, относно евентуални мирни преговори с Русия. В събота той присъства на международната конференция по сигурността YES, която се проведе в бункера на луксозен хотел. Освен Саутер, на борда на влака се намираха съветници по сигурността от други европейски правителства, депутати от германския Бундестаг, дипломати и учени.

Нова вълна от руски удари по Украйна, има загинали и ранени

Бившият британски премиер Борис Джонсън също се върна в Полша със специалния влак след конференцията. Всичко се размина само с уплаха: малко след като влакът спря заради тревогата за дрон и кондукторите събудиха пътниците за евакуация, беше даден сигнал за отмяна на опасността, тъй като не бяха засечени други дронове. На борда на специалния влак беше и Робин Вагенер, депутат от партията на Зелените в Бундестага. Депутатът беше шокиран от атаките.

„Тези атаки с дронове представляват безразборен терор срещу украински цивилни граждани и опасна ескалация на войната на Путин“, заяви Вагенер пред „Шпигел“. Законодателят разглежда нападенията като провокация срещу поддръжниците на Украйна. „Русия става все по-безпощадна и разпалва конфликт непосредствено до границите на Европейския съюз и НАТО; трябва най-после да поставим ясни граници на този терор", призова Вагенер. „Украинските железници“ обвиниха Русия в системни атаки срещу железопътната мрежа.

Държавният оператор обяви, че центърът му за мониторинг и целият персонал са в състояние на „висока степен на готовност“ заради атаките в цялата страна. Компанията предупреди за възможни евакуации, закъснения на влакове и промени в маршрутите в централния украински регион Днипро.

Атаката с дронове предизвика тревога от полската страна на границата. В ранните часове на деня в граничния район завиха предупредителни сирени, а полските военновъздушни сили вдигнаха по тревога изтребители. Съществуваха опасения, че някои от дроновете могат да навлязат в полското въздушно пространство. С кампанията на Русия срещу граничните пунктове войната се приближава още повече до държавите от Европейския съюз (ЕС). „Варварските атаки на Русия срещу украинско-полския граничен пункт „Ягодин“ не са просто продължение на нападенията срещу националните ни граници“, заяви украинският външен министър Сибиха. Той определи случилото се като „терор на Путин, който чука директно на вратите на ЕС и НАТО“. „Руските варвари са пред портите ви, скъпи партньори“, добави той.

Редактор: Цвета Лазаркова