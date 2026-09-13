Остава малко повече от месец до изборите за президент на България. Битка на личности или битка на политически лагери ще бъде тази кампания - това все още е неизвестно. Колко геополитика има в този избор. Между какво и какво избират българите. Едно е сигурно – ловният политически сезон е открит, защото вече виждаме атаки към кандидатите. В "На Фокус" е президентът на България Илияна Йотова, която първа обяви, че влиза в президентската надпревара.

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Редактор: Станимира Шикова