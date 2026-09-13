Днес няма да говорим за това как да излекуваме рака, а как да спасим сърцето на хората, които се борят с него, защото съвременната медицина вече лекува рака успешно. Но понякога цената, която плаща сърцето в периода на лечението е твърде висока.

Кардио-онкологията е една съвсем нова наука, наложила се през последните 15 години, каза кардиологът доц. Красимира Христова в предаването „Пулс“ на NOVA NEWS. „Последните проучвания, които бяха публикувани, са именно, че развитието на онкологията и възможността за лечението на пациентите с карцином е много успешно в наши дни, но ние разполагаме с много химиотерапевтици, които по един или друг начин увреждат както сърцето, така и нервната система и най-вече сърдечно-съдовата система е тази, която е застегната в голяма степен“, обясни кардиологът.

Тя посочи, че сърцето също страда, когато човек е с раково заболяване и то преди всичко от мисълта и от страха какво ще се случи по време на лечението и каква ще бъде очакваната продължителност на живота. „Пациенти изпадат в депресия, която по един или друг начин, дори и без да е започнала химиотерапията, уврежда сърцето“, обясни доц. Христова.

Как да разпознаем сърдечната недостатъчност

По думите ѝ пациентите трябва да потърсят кардиолог още преди да са стартирали лечението при онколог, защото това дава възможност на кардиолозите да проследят и да хванат най-малките промени, които ще претърпи сърцето по време на химиотерапия и лъчетерапия.

„Това е от особена важност. Нека не забравяме, че медикаментите, които се използват за лечението на рака, са токсични, защото имат за цел да умъртвят канцерогенните клетки“, посочи кардиологът.

Доц. Христова каза още, че няма клинична пътека с такава взаимовръзка и според нея това е недостатък. „Защото Здравната каса независимо, че се опитва да подпомогне лечението на тези пациенти, не всичко е направено по този начин, че да бъде по перфектния път, по който се прави в една нормална държава със здравеопазване, което се грижи наистина за пациентите си“, категорична бе тя.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова