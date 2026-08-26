Съюзът на парамедиците в България настоява персоналът в специализираните болници за рехабилитация да преминава задължително практическо обучение за реакция при спешни състояния. Целта е медицинските специалисти да могат да окажат адекватна първа помощ до пристигането на екип на Спешна помощ, заяви пред NOVA NEWS д-р Теодор Цанков, който е заместник-председател на организацията.

По думите му подобна подготовка е особено важна заради пациентите, които се лекуват в тези лечебни заведения - сред тях има хора след инфаркти, инсулти и други тежки заболявания. „Всяка специализирана болница, а след това и всеки медицински център, трябва да има персонал, обучен да оказва спешна медицинска помощ. Така може да се спечели време до пристигането на спешния екип и да бъде спасен човешки живот“, посочи д-р Цанков.

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Той подчерта, че при сърдечен арест всяка минута е решаваща. Дори линейката да пристигне в рамките на осем минути, липсата на своевременна реакция през този период може да има фатални последици.

Сред най-честите спешни състояния в рехабилитационните болници са инфаркти, повторни инсулти и колапси. По думите на Цанков обаче липсва официална статистика колко често лечебните заведения подават сигнали на телефон 112 за подобни случаи.

Според него неподготвеният персонал може да допусне и опасни грешки. Като пример той посочи даването на вода на човек, който внезапно е колабирал. При инфаркт или инсулт това може да доведе до задавяне и допълнително да застраши живота му. „Изключително важно е да могат да се разпознават спешните състояния и бързо и правилно да се реагира, докато пристигне екип на Спешна помощ“, заяви д-р Цанков.

Обучението според Съюза на парамедиците трябва да включва разпознаване на инфаркт и инсулт, действия при загуба на съзнание и сърдечен арест, извършване на сърдечно-белодробна реанимация и работа с автоматичен външен дефибрилатор.

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Организацията настоява в бъдеще подобна подготовка да обхване не само медицинския персонал, но и други професионални групи - учители, полицаи и пожарникари. Практическите умения трябва и периодично да бъдат опреснявани.

Д-р Цанков посочи като основен проблем пред спешната помощ цялостната организация на системата, както и недостига на кадри, високото натоварване и ниското заплащане. „Спешната медицина в България е в критично състояние. Не е нормално хората, които спасяват човешки животи, да бъдат ниско платени, изключително натоварени и, за съжаление, неуважавани“, заяви той.

От Съюза на парамедиците настояват задължителната практическа подготовка да бъде въведена възможно най-бързо. „Всеки ден е възможно някъде да се случи сърдечен арест. Колкото по-бързо обучим колегите да разпознават тези случаи, толкова по-голям е шансът да спасим още един живот“, подчерта д-р Цанков.

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Редактор: Цветина Петкова