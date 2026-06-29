Официалното въвеждане на държавен образователен стандарт за професията „парамедик“ е важна крачка към модернизирането на спешната медицинска помощ в България. Това заяви в ефира на NOVA NEWS председателят на Управителния съвет на Съюза на парамедиците в България Ива Пехливанска.

По думите ѝ новият стандарт за първи път ясно определя компетентностите на парамедиците и създава условия за подготовката на специалисти, които да бъдат пълноценна част от екипите за спешна помощ. Дипломираните парамедици ще могат да извършват първоначална оценка на състоянието на пациента, да следят жизнените показатели, да оказват първа помощ, да стабилизират пострадали и да организират транспортирането им до лечебно заведение.

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Пехливанска обясни, че досега липсата на ясна нормативна рамка е създавала затруднения както за работодателите, така и за самите специалисти. Според нея ръководствата на центровете за спешна медицинска помощ често не са разполагали с достатъчно яснота за правомощията и възможностите на парамедиците, което е ограничавало тяхното ефективно включване в системата.

От Съюза на парамедиците предупреждават, че кадровият дефицит в спешната помощ продължава да се задълбочава. По данни от тяхно проучване недостигът на кадри в сектора се увеличава с около 20% годишно от 2023 г. насам, като към момента в системата липсват над 650 лекари. Според Пехливанска, ако тенденцията продължи, след няколко години страната може да се изправи пред сериозни затруднения при осигуряването на достатъчно спешни екипи.

Обучението на бъдещите парамедици ще се провежда в лицензирани центрове за професионално обучение и колежи под контрола на Министерството на образованието и науката. Учебните програми ще бъдат съобразени с европейските практики и стандарти, като акцент ще бъде поставен върху практическата подготовка и качествения контрол върху обучението.

Новият стандарт отваря и по-широки възможности за професионална реализация. Освен в спешната медицинска помощ, парамедиците ще могат да работят в структури на пожарната безопасност и защитата на населението, във военномедицински формирования, спасителни служби и доброволни формирования за реакция при бедствия и аварии.

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Пехливанска посочи, че интересът към професията нараства през последните години. Сред кандидатите има както млади хора, така и специалисти от други професии, които търсят възможност за реализация в сферата на спешната помощ. Развива се и практика студенти по медицина да придобиват паралелно квалификация като парамедици, което ще им позволи още по време на обучението си да работят в системата.

По думите ѝ новият образователен стандарт е изграден върху утвърдени европейски модели и доближава България до практиките в държави с добре развита система за спешна помощ. Тя обаче подчерта, че приемането на стандарта е само първата стъпка и че оттук нататък е необходим по-сериозен ангажимент от страна на институциите към развитието на спешната медицинска помощ.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова