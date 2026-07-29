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Украинският държавен глава приветства задвижения проект
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че срещите с украинския му колега Володимир Зеленски и израелския министър-председател Бенямин Нетаняху са били положителни. В отделни кратки публикации в Truth Social Тръмп посочи, че е обсъдил с тях различни теми, без обаче да дава подробности.
Зеленски се срещна на четири очи с Тръмп в Овалния кабинет преди службата в памет на покойния сенатор Линдзи Греъм.
Доналд Тръмп посреща Бенямин Нетаняху и Володимир Зеленски в Белия дом
Украинският държавен глава заяви пред журналисти, че по време на срещите си с Тръмп и сенаторите е подчертал нуждата на Украйна от противоракетни системи и прехващачи.
По-късно Зеленски приветства задвижения от американския Сенат широкообхватен законопроект за енергийни санкции срещу Русия. "Изразяваме огромната си благодарност към сенаторите и сме много благодарни за тази дискусия. Тя беше посветена на идеи за това как да се помогне на Украйна. Натискът върху Русия чрез санкции е изключително важен. И не става въпрос само за това как да се спре финансирането на тази война от страна на Москва. Това е и силен сигнал към Европа, както и голяма подкрепа за нашия народ. Затова съм много благодарен", заяви Володимир Зеленски.Редактор: Цветина Петкова
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