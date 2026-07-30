Жителите на село Безмер и община Ямбол организират нов мирен граждански протест. Той ще започне в 18 часа пред Областната администрация в града, след което е предвидено и шествие до сградата на Общината.

Недоволните там се обявиха срещу решението на правителството да разположи американски самолети цистерни на авиобаза "Безмер".

Жители на Безмер излязоха на протест заради американските самолети цистерни

Намерението на хората е да затворят пътища в близките дни, ако не бъдат чути.

Напрежението сред местните продължава вече втора седмица. Мариана е от протестиращите. Според нея страната ни е "вкарана във война" и няма да има време за задействане на Чл.5 в случай на опасност. Същото смята и Биляна, която посочва, че искат да живеят мирно и да не бъдем въвличани в конфликта в Близкия изток.

Хората протестират, защото въпреки уверенията на министъра на отбраната нямат усещане за сигурност.

Кмветовете на петте общини в Ямболско заявиха, че не участват в подготовката на протестите.