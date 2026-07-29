Парламентарната комисия по икономическа политика одобри предложените от „Прогресивна България“ промени в Закона за особения управител, с които държавата запазва възможността да упражнява контрол върху четири стратегически дружества. Измененията бяха внесени, след като отпаднаха правомощията на правителството да назначава особен управител в две компании, които търгуват с нефт и нефтопродукти. Според експерти това е важно, за да не бъде застрашено снабдяването с ключови горива и да се защитят общественият интерес и енергийната сигурност.

„Ако управлението на тези дружества се върне към компания, която е под американски санкции, те няма да могат да работят“, предупреди икономистът Георги Ангелов в ефира на „Твоят ден“. По думите му подобен сценарий вече е имало в Сърбия, където санкциите са довели до затваряне на обекти. Той подчерта, че това не би означавало липса на горива, тъй като на пазара има и други участници, но би намалило конкуренцията и би оказало натиск върху цените. „Трябва да се намери начин дружествата да продължат да работят под особен управител, а не под контрола на санкционираната компания“, заяви Ангелов.

Икономическата комисия одобри предложените от „Прогресивна България“ промени в Закона за особения управител на „Лукойл“

Бившият заместник-министър на енергетиката Явор Куюмджиев обърна внимание, че именно дружествата, които зареждат кораби и самолети, заемат почти целия пазар в тези сегменти. „При авиационното гориво говорим за почти 100% пазарен дял, а при корабното - над 90%. Ако няма особен управител на тези две компании, ще закъсаме със зареждането на самолетите и корабите“, предупреди той.

Двамата експерти коментираха и ситуацията на пазара на горива в Европа. Куюмджиев предупреди, че континентът остава силно зависим от вноса на дизел, а нестабилността на международните пазари ще продължи да оказва влияние върху цените. Ангелов посочи, че България е в по-добра позиция от държавите без рафинерия, тъй като разполага с възможност сама да преработва суров петрол.

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