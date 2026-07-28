Парламентарната комисия по икономическа политика одобри предложените от „Прогресивна България“ промени в Закона за особения управител на „Лукойл“, с които се запазва възможността държавата да упражнява контрол върху четирите дружества на компанията в България.

Промените бяха внесени след отмяна на правомощията на правителството да назначава особен управител в две от дружествата – „Лукойл Ейвиейшън България“ и „Лукойл България Бункер“, които извършват търговия с нефт и нефтопродукти.

„Прогресивна България“ внесе промяна в Закона за особения управител на „Лукойл“

С включването на търговската дейност в обхвата на закона държавата ще запази възможността да предприема мерки за защита на обществения интерес и да упражнява контрол върху стратегически важни дружества, осигуряващи доставки на авиационно и корабно гориво.

Припомняме, че законопроектът беше внесен в събота, след като на 21 юли Конституционният съд отмени текстове, позволяващи назначаването на особен търговски управител в част от дружествата, опериращи стратегическа енергийна инфраструктура. Според вносителите това създава риск компании, занимаващи се единствено с търговия на нефт и нефтопродукти, да останат извън държавния контрол.

Законът за особен търговски управител - с изменения след век съществуване

Предложените промени целят в обхвата на закона изрично да бъде включена и търговската дейност, така че да се гарантират защитата на обществения интерес, енергийната сигурност и непрекъсваемите доставки на авиационно и корабно гориво.

Редактор: Цветина Петкова