Вчера част от работодателските и браншови организации от ИКТ сектора излязоха с отворено писмо до министър-председателя. Дължа на обществото фактите такива, каквито са. Зад това писмо стоят две наши решения, които няма да отменим. Въведохме пълна проследимост на всяко евро, което държавата харчи за софтуер, и затягаме правилата за достъп до чувствителни данни на българските граждани. Разбираме, че това може да е неудобно за някои, но ние не работим, за да е удобно, а за да свършим задачите, които са важни за България. Това каза на брифинг министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев по повод отворено писмо на българската общност в сферата на информационните и комуникационни технологии.

Той заяви, че отвореното писмо твърди, че държавата затваря пазара за българските ИКТ компании. По думите му официалните данни за периода 2020-2025 г. показват, че „това твърдение е невярно и че истинският предмет на писмото не са принципите, а икономическият и търговският интерес на част от подписалите го”.

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация представи следните данни за периода 2020-2025 г. За конкретния период са похарчени над 1 млрд. и 93 млн. евро за развитите на ИКТ услуги и електронно управление. От тези изхарчени средства 777 млн. евро са възложени извън системната интеграция пряко към пазара, на който оперират подписалите писмото компании.

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315 млн. евро са стрували дейностите за системна интеграция, като значителна част от тях също се връща отново в частния сектор, а компаниите, членуващи в една от асоциациите, получават допълнително 61 млн. евро от тези поръчки. Относно конкуренцията той заяви, че в платформата „СИГМА” всеки може да провери договорите на фирмите, членове на въпросните асоциации и да види дали те самите не са участвали в множество процедури без конкуренция и са само един участник.

„Ако писмото е за принципи, авторите му няма за какво да се притесняват. Публичният интерес се защитава с числа на масата, а не само с отворени писма”, заяви Василев. Той допълни: „Няма да соча имена от тази трибуна. Информацията в „СИГМА” е достъпна, но само ще дам част от примерите, които вие сами можете да видите там. Една от фирмите е получила от държавата 54,7 млн. евро по 171 договора. В 120 от тези 171 договора са били без конкуренция и тяхната оферта е била единствена. Друга фирма получава 73 млн. евро по 741 договора, 225 от които без конкуренция. Трета фирма получава 290 млн. евро за 1078 договора - 793 от които без конкуренция”, посочи министър Василев.

„Съгласен съм с компаниите, че конкуренция няма. Но те са облагодетелствани до този момент именно от нейната липса. Ще работя за стимулиране на конкуренцията и достъпът до обществен ресурс да не е само за няколко фирми, приближени до предишните управляващи”, заяви той.

По думите на министъра това писмо не е борба за конкуренция, а изглежда повече като претенции за публични ресурси и запазване на статуквото. „Според мен истинската причина за недоволството, освен финансова, е, че контролът се затегна”, каза още той.

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„Позицията на Министерството за това кой да управлява критични системи и данни на държавата е ясна. Чувствителната информация за българските граждани няма как да бъде лесно достъпна от частни компании, разработили поддържащи ключови системи на държавата”, добави Василев.

Той обясни и какво има предвид под ключови системи на държавата. „Частна компания управлява системата за управление на човешки ресурси на държавата. Същата частна компания издава българските лични документи в чужбина и събира, съхранява и управлява цялата информация, свързана с водачите, превозните средства и нарушенията по пътищата в България. Същата тази компания прави цялостна обработка на цялата информация и нарушения по пътищата от камери. Същата тази компания знае и кой в кой хотел се настанява. Лесно може да си направим извода, че частна компания бързо и лесно може да направи справка кой, с кого, къде пътува, в кой хотел отсяда, също така и кой държавен служител къде се назначава, както и кой държавен служител участва в процедурите за обществени поръчки и каква заплата получава”, посочи Василев.

„Сами можете да си направите извода дали това нещо е използвано за зловредни цели през годините, или не. Важно е държавата да сложи ред във всички тези системи и да гарантира, че данните на всички български граждани са защитени, а не както досега. Поставили сме си амбициозната, но реалистична задача да направим дигиталната трансформация реалност. Бизнесът е естествен партньор, с когото ще я постигнем, но по начин, който гарантира качествени услуги на пазарни, а не на завишени цени и с реална конкуренция, а не при търгове само с един участник”, добави той.