Предстои смяна на ръководството на „Информационно обслужване”. Това заяви в ефира на „Събуди се” министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

„Ще свикаме съвсем скоро ново общо събрание, на което ще има промени в ръководството на „Информационно обслужване” с цел да ускорим темпът и качеството на произвеждане на софтуер за държавните нужди”, посочи Василев.

„Като общество и държава можем много повече, моята амбиция е да надградим това, което имаме в момента, защото то е доста хаотично, понякога проблемно. Ще работя за това да направим административните услуги бързи, лесни и удобни за гражданите и бизнеса”, коментира министърът на иновациите и дигиталната трансформация.

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„През следващите месеци ще засилим темпа на работа, за да има свързаност между системите, да няма нужда да се вадят документи, които държавата сама ви издава. Националната здравна информационна система е един от добрите примери, вече с над 770 милиона електронни записи, вътре повече от 380 хил. българи имат достъп до здравните си досиета, могат да следят в реално време как и къде отиват парите. Работим и по надграждане на електронните системи в сектор здравеопазване”, посочи Василев.

„Около 1 млрд. евро са похарчени за последните 5 години за подобен тип системи, а качеството на изпълнение е незадоволително. Ще повишим ефективността при разходване на публичните средства и в развитието на електронните услуги. Сега имаме премиер и кабинет с политическата воля да направим едно ускорено темпо на въвеждане на електронни услуги във всички сфери”, каза още той.

По отношение на дигиталния портфейл той заяви: „България е задължена да го направи, но това е един от големите проблеми, които заварих като министър. Проблемът е, че България от 3 години трябва да направи този дигитален портфейл, но това, което заварих в министерството е почти никаква свършена работа за изграждане на такъв портфейл. Възложил съм на колегите да направят до края на годината всичко възможно, така че България да разработи дигитален портфейл, за да може да отговаряме на европейските изисквания и да имаме дигитална самоличност”.

„Спрямо ангажимента, който сме поели към ЕК, това трябва да стане до края на тази година, правим всичко възможно да изпълним тези срокове. Може и да има леко забавяне, но работим с ускорено темпо”, заяви Василев. Той обясни още, че това ще бъде входната точка за достъп до държавни услуги. „Пред държавата това ще бъде един вид като личен документ за самоличност, който ще е в телефона”, каза министърът.

Относно новата платформа „СИГМА” Василев посочи: „СИГМА” е създадена, за да повиши прозрачността, а в следващите версии и контрола върху обществените поръчки, за да направим по-ефективно разходването на средствата. В следващата версия, която ще пуснем, ще има интегриран и модел с изкуствен интелект, който да контролира възлаганията, така че да няма фаворизиране на фирми”.

„След пускането ѝ забелязах вълна от граждани, които проверяват за техните си общини къде и как са отивали средствата. Това, което показва „СИГМА”, са агрегирани данни за всяка една поръчка, община и фирма, защото до момента трябва да влезете и да видите само договор по договор. Човек не може да анализира 190 хиляди договора, технологията може”, заяви Василев.

„В следващата версия, която ще пуснем след няколко седмици, ще има връзката с Търговския регистър, за да може да се проверяват всички тези свързаности на лица. В следващата трета версия ще направим контрола по възлагане, така че да няма фаворизиране още в момента на възлагане. Оказва се, че над 30% от текущите обществени поръчки през последните 5 години са възлагани и са спечелени само от една фирма”, каза още той и допълни, че когато няма конкуренция, държавата е ощетена.

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Редактор: Ивета Костадинова