Корабоплаването в района на засегнатия участък от отвеждащата тръба на пречиствателната станция край къмпинг „Златна рибка“ е обезопасено след предприемането на необходимите действия от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и ДП „Пристанищна инфраструктура“. Това съобщават от Министерство на транспорта.

Тръба се скъса и изплува на 500 метра от брега край Созопол

Веднага след установяването на точните координати ИА „Морска администрация“ разпространи навигационно съобщение за опасен район с цел своевременно предупреждение на преминаващите плавателни съдове. ДП „Пристанищна инфраструктура“ постави обозначителен буй, който маркира местоположението и осигурява необходимата видимост в зоната. Районът е под наблюдение и към момента няма данни за затруднения на корабоплаването.

Съоръжението е част от системата за дълбоководно отвеждане и изпускане на пречистени отпадъчни води навътре в морската акватория на пречиствателната станция на град Созопол и насочва водите навътре в морето на контролирана дълбочина.

Случаят се отнася до инфраструктурен обект, а не до навигационен проблем, поради което по-нататъшните действия по възстановяване са в компетентността на Община Созопол и собственика/оператора на пречиствателната станция.

Редактор: Станимира Шикова