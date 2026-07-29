Новините на NOVA Още от Nova Новините на Нова – емисии Начало Новините на NOVA Новините на NOVA (29.07.2026 - централна) Начало Още от Nova Новините на NOVA (29.07.2026 - централна) Начало Новините на Нова – емисии Новините на NOVA (29.07.2026 - централна) Новините на NOVA (29.07.2026 - централна) 29 юли 2026 20:06 Новините на NOVA (29.07.2026 - лятна късна) Новините на NOVA NEWS (29.07.2026 - 20:00) Новините на NOVA (29.07.2026 - следобедна) Обеден информационен блок на NOVA NEWS (29.07.2026) Спортни новини (29.07.2026 - обедна) Новините на NOVA (29.07.2026 - обедна) Гледайте цялата емисия Редактор: Дарина Методиева Добави ни в предпочитани източници в Google Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от Още от Nova Новините на NOVA (29.07.2026 - лятна късна) Новините на NOVA NEWS (29.07.2026 - 20:00) Новините на NOVA (29.07.2026 - следобедна) Обеден информационен блок на NOVA NEWS (29.07.2026) Спортни новини (29.07.2026 - обедна) Новините на NOVA (29.07.2026 - обедна) Новините на NOVA (29.07.2026 - 9.00) Новините на NOVA (29.07.2026 - 8.00) Новините на NOVA (29.07.2026 - 7.00) Новините на NOVA (28.07.2026 - лятна късна) Новините на NOVA (28.07.2026 - централна) „Пресечна точка”: За промените в Изборния кодекс и месечните разходи на българина Новините на NOVA (28.07.2026 - следобедна) Обеден информационен блок на NOVA NEWS (28.07.2026) Новините на NOVA (28.07.2026 - обедна) Новините на NOVA (28.07.2026 -9.00) Новините на NOVA (28.07.2026 - 8.00) Новините на NOVA (28.07.2026 - 7.00) Новините на NOVA (27.07.2026 - лятна късна) В „Денят на живо” на 28 юли ще видите "Пресечна точка": За битката за президентското кресло и пътните инциденти Новините на NOVA (27.07.2026 - следобедна) Обеден информационен блок на NOVA NEWS (27.07.2026) Прогноза за времето (27.07.2026 - обедна) Новините на NOVA (27.07.2026 - обедна) Новините на NOVA (27.07.2026 - 9.00) Новините на NOVA (27.07.2026 - 8.00) Новините на NOVA (27.07.2026 - 7.00) Новините на NOVA NEWS (26.07.2026 - 20:00) Новините на NOVA (26.07.2026 - централна) Прогноза за времето (26.07.2026 - обедна) Новините на NOVA (26.07.2026 - обедна) Новините на NOVA NEWS (25.07.2026 - 20:00) Новините на NOVA (25.07.2026 - централна) Новините на NOVA (24.07.2026 - лятна късна) Новините на NOVA NEWS (24.07.2026 - 20:00) Новините на NOVA (24.07.2026 - централна) "Пресечна точка": За фаталните катастрофи у нас и разбиранията на Gen Z Новините на NOVA (24.07.2026 - следобедна) Обеден информационен блок на NOVA NEWS (24.07.2026) Новините на NOVA (24.07.2026 - обедна) Новините на NOVA (24.07.2026 - 9.00) Новините на NOVA (24.07.2026 - 8.00) Новините на NOVA (24.07.2026 - 7.00) Новините на NOVA (23.07.2026 - лятна късна) Новините на NOVA NEWS (23.07.2026 - 20:00) Новините на NOVA (23.07.2026 - централна) Новините на NOVA (23.07.2026 - следобедна) ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА