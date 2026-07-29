Снимка: Facebook, Министерство на отбраната
Благотворителна дарителска кампания „Надежда за Анастасия“ се организира за лечението на Анастасия Дункина. Тя е едва на една година и шест месеца, но вече води най-трудната битка за своето здраве. След претърпян инсулт малката Анастасия се нуждае от спешна и интензивна неврорехабилитация, за да има шанс за пълноценно детство.
Анастасия е дъщеря на пилота от Военновъздушните сили капитан Венцислав Дункин, загинал при изпълнение на своя воински дълг, и на старши лейтенант д-р Елеонора Димитрова, която всеки ден се грижи за живота на другите, а днес води най-трудната битка - за здравето на собственото си дете.
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Необходимите средства за тримесечния курс на лечение за Анастасия възлизат на 7 416,15 евро.
Можете да помогнете на Анастасия чрез банковата сметка на Сдружението на жените военнослужещи:
Банка: ОББ АД Обединена Българска банка (България) ЕАД
IBAN: BG21UBBS81551016949210
BIC: UBBSBGSF
ВАЛУТА: EUR
Титуляр на сметката: Сдружение на жените военнослужещи
Основание за плащане: Дарение за лечението на Анастасия Дункина
Припомняме, че на 13 септември 2024 г. учебен самолет се разби край „Граф Игнатиево”. Инцидентът стана при подготовка за демонстрации. По време на тренировъчния полет загинаха двама опитни пилоти - майор Петко Димитров и старши лейтенант Венцислав Дункин от авиобаза „Долна Митрополия”.
Те бяха високоподготвени професионалисти, като този полет е трябвало да бъде рутинна операция, извършвана многократно преди това. Майор Петко Димитров и старши лейтенант Венцислав Дункин бяха повишени посмъртно във военно звание.
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Редактор: Ивета Костадинова