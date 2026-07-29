Центърът на Горна Оряховица се изпълни със стотици жители на града и близките населени места, които изразиха категоричната си подкрепа за кмета Николай Рашков. Причината за масовото недоволство е окончателното решение на Върховния административен съд, с което градоначалникът е уличен в конфликт на интереси.

В петък предстои ключово заседание на Общинската избирателна комисия. На него трябва да се верифицира съдебното решение, което би довело до предсрочно прекратяване на мандата на

Рашков и насрочване на извънредни местни избори в общината.



В обръщението си към събралото се множество кметът изрази благодарност към гражданите, определяйки ги като работещата средна класа на общината. Николай Рашков заяви, че не търси оправдания и е готов да спази закона, като отстъпи правото на своя екип да продължи започната

работа.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

ВАС уличи кмета на Горна Оряховица в конфликт на интереси, градът отива на предсрочни избори

Основното му искане е процесът да бъде забавен само с един месец – до септември. При оттегляне през септември няма да се наложи провеждането на извънреден вот, а управлението ще може да бъде поето от служебен кмет или настоящия екип, който да довърши мандата.



Кметът подчерта, че провеждането на частични избори се финансира изцяло от местния бюджет, а не от държавата. По негови изчисления извънредният вот би струвал на местните данъкоплатци около половин милион.

Рашков беше категоричен, че екипът му не се страхува от нови избори и отново би спечелил доверието на хората, но предсрочният вот би прекършил устрема и развитието на Горна Оряховица.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Председателят на Общинския съвет в Горна Оряховица Огнян Стоянов също

застана зад градоначалника. Стоянов изтъкна, че през изминалите години е работил рамо до рамо с Николай Рашков и се е уверил в неговата изключителна амбиция и работоспособност.



Според председателя на местния парламент Рашков си поставя високи цели и притежава всички необходими качества, за да управлява успешно общината.