Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
В петък предстои ключово заседание на Общинската избирателна комисия
Центърът на Горна Оряховица се изпълни със стотици жители на града и близките населени места, които изразиха категоричната си подкрепа за кмета Николай Рашков. Причината за масовото недоволство е окончателното решение на Върховния административен съд, с което градоначалникът е уличен в конфликт на интереси.
В петък предстои ключово заседание на Общинската избирателна комисия. На него трябва да се верифицира съдебното решение, което би довело до предсрочно прекратяване на мандата на
Рашков и насрочване на извънредни местни избори в общината.
В обръщението си към събралото се множество кметът изрази благодарност към гражданите, определяйки ги като работещата средна класа на общината. Николай Рашков заяви, че не търси оправдания и е готов да спази закона, като отстъпи правото на своя екип да продължи започната
работа.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
ВАС уличи кмета на Горна Оряховица в конфликт на интереси, градът отива на предсрочни избори
Основното му искане е процесът да бъде забавен само с един месец – до септември. При оттегляне през септември няма да се наложи провеждането на извънреден вот, а управлението ще може да бъде поето от служебен кмет или настоящия екип, който да довърши мандата.
Кметът подчерта, че провеждането на частични избори се финансира изцяло от местния бюджет, а не от държавата. По негови изчисления извънредният вот би струвал на местните данъкоплатци около половин милион.
Рашков беше категоричен, че екипът му не се страхува от нови избори и отново би спечелил доверието на хората, но предсрочният вот би прекършил устрема и развитието на Горна Оряховица.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
Председателят на Общинския съвет в Горна Оряховица Огнян Стоянов също
застана зад градоначалника. Стоянов изтъкна, че през изминалите години е работил рамо до рамо с Николай Рашков и се е уверил в неговата изключителна амбиция и работоспособност.
Според председателя на местния парламент Рашков си поставя високи цели и притежава всички необходими качества, за да управлява успешно общината.
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