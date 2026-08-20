Снимка: ОДБХ-Пазарджик
При проверка е установено предлагане на храни от животински и неживотински произход на сергии и щандове
Областната дирекция по безопасност на храните в Пазарджик установи над два тона храни без документи за произход при проверка на нерегламентиран пазар в района на Юндола, община Велинград.
Инспекцията е извършена съвместно със служители на МВР и Националната агенция за приходите. При нея е установено предлагане на храни от животински и неживотински произход на сергии и щандове, които не са регистрирани съгласно изискванията на Закона за храните.
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Снимка: ОДБХ-Пазарджик
Продуктите са били без необходимото етикетиране и информация за произход, както и без документи, удостоверяващи тяхната проследимост. Констатирано е и неправилно съхранение на част от храните, включително излагането им на пряка слънчева светлина. Храните са насочени за унищожаване по установения ред.
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Снимка: ОДБХ-Пазарджик
Спрямо търговците са предприети действия за съставяне на актове за административни нарушения.
Снимка: ОДБХ-Пазарджик
Агенцията продължава контрола за недопускане на търговия с храни от нерегистрирани обекти и при условия, които не гарантират безопасността им.
Снимка: ОДБХ-ПазарджикРедактор: Цветина Петкова
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