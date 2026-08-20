Обособяване на специални зони за таксита по време на провеждането на „Евровизия 2027” в Бургас - това е едно от предложенията на членове на таксиметровия бранш. Те са изпратили общо 17 предложения в отворено писмо до отговорните институции. Идеите са насочени към гарантиране на сигурен, прозрачен и законосъобразен таксиметров транспорт за феновете на конкурса. Темата в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS коментира председателят на Европейския център за развитие на таксиметрови политики Николай Джумаков.

„Имаше случай от преди няколко дни, в който таксиметров шофьор поискал от клиент 100 евро за превоз от Бургас до Слънчев бряг. Това е недопустимо. Очаква се доста хора да присъстват на „Евровизия 2027” - не само туристи, но и журналисти от цял свят. Ние искаме да направим така, че всичко да бъде прозрачно. С кмета на Бургас ще обсъдим къде може да се направят тези специални зони. Хубаво е да ги има, защото така посетителите няма да се притесняват”, посочи Джумаков.

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Той коментира още, че е необходимо да има табели на български и английски език, както и регистър, в който чрез сканиране на QR код всеки чуждестранен или български гражданин да може да види какви са тарифите на съответната компания. Сред предложенията е и създаването на калкулатор, който да показва ориентировъчната цена на курса.

От бранша предлагат да се създаде още единна система, в която да участват всички големи таксиметрови компании в Бургас, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и МВР. „Идеята на този регистър е следната: когато даден клиент иска да подаде сигнал срещу конкретен водач, таксиметровите компании да локализират автомобила и да го предадат към ИА „Автомобилна администрация“. Ако те не могат да го установят, да предадат случая на МВР. Ако действително се окаже, че шофьорът е взел повече пари, да се вземе отношение и в този регистър подателят на сигнала да получи обратна връзка какво са свършили институциите спрямо шофьора“, каза Джумаков.

Той допълни, че е изключително важно да бъде мобилизиран целият ресурс на държавата за извършването на масови проверки на т.нар. „хотелски“ и „специални трансфери“.

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Редактор: Ивета Костадинова