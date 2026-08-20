Кметът на Община Трявна Денчо Минев удължи обявеното частично бедствено положение след експлозията в един от складовете за боеприпаси в завод "ЕМКО" край село Белица.

Считано от 13 август бедственото положение са удължава с 30 дни, а обхватът му важи за зоната на горския терен в радиус от 500 метра от площадката на завода, намираща се в землището на село Станчов хан.

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Остава в сила и Общинският план за защита при бедствия на Община Трявна. Въпреки че първоначалният горски пожар е овладян и са взети превантивни мерки, наличието на невзривени остатъци в горските масиви, обработваемите земи в близост, както и около епицентъра на взривовете, създава заплаха за живота и здравето на гражданите.

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Спецификата на ситуацията налага удължаване на частичното бедствено положение, съобщи кметът Минев.