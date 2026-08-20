Софийският градски съд задържа под стража бащата и сина, обвинени за разпространение на психотропни лекарства чрез куриерска фирма. Пред магистратите Милен и Михаил Павлови казаха, че няма да се укриват и да извършат престъпление, като поискаха да имат възможност да се грижат за семействата си.

Прокурорът по делото Димитър Франтишек поиска от съда да наложи мярка "задържане под стража" за двамата обвиняеми. Според защитника на Милен и Михаил постановленията за привличане като обвиняеми са негодни заради несъответствие на описаните престъпления и доказателствата по делото. Той поиска да им бъде наложена по-лека мярка - "домашен арест".

Продават психотропни лекарства чрез куриерски фирми у нас, задържани са баща и син (ВИДЕО+СНИМКИ)

Според съда несъответствието във връзка с обвиненията не прави негодно привличането като обвиняеми на двамата мъже. Висока е тежестта на обществената опасност заради спецификата на веществата и обвинението за държане с цел разпространение, посочиха още съдиите.

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Припомняме, че вчера при акция на СДВР двамата мъже бяха задържани. Те са заподозрени, че разпространявали незаконно лекарства, класифицирани като наркотични. Продажбата се осъществявала по интернет чрез доставка с куриерска фирма, а заловеното количество е голямо - над 3000 блистера от различни видове лекарства.

Определението не е окончателно и подлежи на жалба или протест пред САС.

Редактор: Никола Тунев