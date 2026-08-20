Жълт код за опасни горещини е обявен за цялата територия на България на 21 август, като изключение са областите Добрич, Варна и Бургас, както и малка част на Шумен.

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В петък ще е слънчево, около и след обяд - горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса, в София - около 35.

Жълт код за опасни горещини в почти цяла България на 20 август

В планините ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 29, на 2000 метра – около 22 градуса.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще варират между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане ще се понижи и ще е по-ниско от средното за месеца.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК .

Редактор: Цветина Петкова