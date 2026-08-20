Регионалните здравни инспекции (РЗИ) няма да бъдат закривани. Те ще съществуват като териториални дирекции към Министерството на здравеопазването. Единствено общата администрация ще бъде оптимизирана в споделени услуги. Това заяви на брифинг здравният министър Катя Ивкова по отношение на структурните промени, които ресорното министерство предлага.

"Ще се автоматизират процесите, така че гражданите и другите заинтересовани страни, които подават документи до РЗИ, да бъдат обслужвани максимално бързо. Основният фокус е специализираната администрация - професионалистите, които работят в РЗИ да бъдат с укрепен капацитет и възможност да изпълняват в пълна степен своите професионални дейности на териториално ниво", добави Ивкова.

Здравният министър уточни, че след като териториалните дирекции РЗИ влязат в състава на МЗ, тяхната щатна численост ще бъде придадена към щатната численост на Министерството на здравеопазването, тъй като те ще бъдат териториални дирекции към МЗ.

Ивкова увери, че няма да има проблеми с функционирането на териториалните дирекции РЗИ. "Не виждам наистина какво е притеснението от тази промяна, след като няма да има пречки пред работата на професионалните кадри в РЗИ. Освен това всеки гражданин ще може да изрази становището си в рамките на общественото обсъждане, което ще бъде проведено", каза тя.

"В последните няколко седмици станахме свидетели на политически пиар, който беше направен на гърба на един функционален анализ за една дългоочаквана административна реформа. Имаше различни интерпретации. Нашият основен фокус обаче е споделяне на административните услуги, оптимизиране на процесите, така че всички ние като граждани да имаме адекватен и качествен достъп до администрацията", уточни Ивкова, като допълни, че не отрича автентичността на доклада, но неговата цел е била да послужи за взимане на политически решения.

"Тепърва ще видите законопроектите, когато са готови и са качени за обществено обсъждане. В рамките на това обществено обсъждане всеки ще може да сподели становището си", каза тя.

Що се отнася до Центровете за спешна медицинска помощ здравният министър обясни, че те също ще функционират, но Здравното министерство обединява наземната и въздушната спешна медицинска помощ, така че да няма забавяне в достъпа до спешна медицинска помощ. Единен координационен център ще осъществява връзката по наземен и по въздушен път за предоставянето на спешна медицинска помощ на гражданите. По думите на министър Ивкова по този начин ще се оптимизират процесите, касаещи спешна медицинска помощ.

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"Предполагам, че никой не си представя, че ще бъдат закривани чисто физически териториални структури. Всичко е въпрос на управление. Слива се управлението на спешната медицинска помощ по въздух и наземната спешна медицинска помощ", уточни Ивкова.

Здравният министър заяви, че е възложила и актуализация на алгоритмите за реализиране на спешна медицинска помощ по въздух и за наземната медицинска помощ. "Знаете, че вече доста по-често се провеждат първични мисии, когато става за помощ по въздух, защото това е начинът, по който наистина да сме по-бързи", каза тя.

Относно лекарствената политика здравният министър коментира, че Националният съвет по цени и реимбурсиране ще премине на функционален принцип към Министерството на здравеопазването. Целта е да се осигурят прозрачност, отчетност и достъп до лекарствени продукти на по-достъпни цени. По думите на министъра нови хора няма да бъдат назначавани, а съставът на Националния съвет по цени и реимбурсиране ще влезе в състава на Здравното министерство.

Центърът за асистирана репродукция ще продължи да функционира в настоящия си вид, уточни Ивкова. Изпълнителната агенция по лекарствата и Изпълнителна агенция "Медицински надзор" ще останат самостоятелни структури.