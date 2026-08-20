Софийският апелативен съд промени мярката за неотклонение на 39-годишния Юлиан Николов, обвинен в държане с цел разпространение на пет вида високорискови наркотични вещества. Магистратите го пуснаха под домашен арест и решението им е окончателно.

Николов беше задържан при специализирана операция на СДВР в района на столичния квартал „Гео Милев“. При ареста в автомобила му било и четиримесечното му бебе. Според разследващите детето е използвано като прикритие.

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Апелативните съдии приеха, че няма опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. Като обстоятелство беше отчетено и че той има малко дете и досега не е бил задържан.

По време на съдебното заседание стана ясно още, че престоят на Николов в ареста е довел до здравословен проблем. Според представената информация той бил нахапан от дървеници и получил алергичен шок, заради което се наложило да бъде повикан медицински екип.

На 15 август Софийският градски съд постанови най-тежката мярка „задържане под стража“ за 39-годишния мъж. Апелативната инстанция обаче отмени това определение и го замени с домашен арест.

39-годишният мъж беше задържан при специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотици в районите около училища, детски градини и паркове в София. Заради присъствието на детето са уведомени социалните служби и отдел „Закрила на детето“. Майката е установена и към момента бебето е при нея. Пред полицията жената заявила, че не знаела за наличието на наркотици в колата.

39-годишният мъж няма предишни криминални регистрации. Разследващите продължават да изясняват случая, включително дали и други хора са свързани с предполагаемото разпространение на наркотиците.

Редактор: Цветина Петкова