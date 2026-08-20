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Законът има не само санкционна, но и превантивна функция, смятат адвокатите Силвия Петкова и Димитър Марковски
Необходима ли е спешна промяна в Наказателния кодекс след поредния случай на тежко насилие с участието на непълнолетни и има ли законодателни пропуски, които позволяват подобни престъпления? Темата в „Твоят ден” по NOVA NEWS коментираха адвокатите Силвия Петкова и Димитър Марковски.
Според Силвия Петкова проблемите в законодателството, свързано с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, не са нови и не трябва да се разглеждат единствено като реакция на конкретна трагедия. „Действаме както сме свикнали да действаме - има някакъв конкретен случай и започваме да изменяме законодателството“, коментира тя.
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По думите ѝ остарялата концепция на Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е проблем, за който институциите знаят от години. Още през 2016 г. Министерството на правосъдието е предложило цялостна концепция за детско правосъдие, съобразена с международните стандарти.
Димитър Марковски също определи действащата нормативна уредба като остаряла, но приветства намеренията за промени. „Факт е, че той е много архаичен и това е една изключително добра инициатива на управляващите, която лично аз адмирирам. Въпросът е думите да станат дело“, заяви адвокатът.
Според него законът има не само санкционна, но и превантивна функция. Ранното установяване и контрол върху проблемното поведение при децата могат да предотвратят извършването на по-тежки престъпления в бъдеще.
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Един от основните въпроси в обществения дебат е свързан с наказателната отговорност на непълнолетните и с разпоредбите на член 63 от Наказателния кодекс. Те предвиждат по-леки наказания за непълнолетни извършители в сравнение с пълнолетните.
Силвия Петкова подчерта, че зад тази законодателна логика стои разбирането, че непълнолетните все още не са напълно изградени личности и възможността за тяхното поправяне и превъзпитание е по-голяма. „За обществото това наказание не е достатъчно, защото то се възприема като възмездие. Но наказанието поначало не е възмездие. Неговата цел е да превъзпита и да поправи извършителя“, посочи тя.
В същото време адвокатът определи като легитимен въпроса дали максималното наказание, което може да бъде наложено на непълнолетен при особено тежко престъпление, е адекватно. „Смятам за легитимен дебата доколко е адекватно наказанието от 12 години лишаване от свобода за 17-годишен“, каза Петкова.
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Димитър Марковски също смята, че трябва да се обсъди възможността при изключително тежки престъпления да има специална законова хипотеза, позволяваща по-висока санкция. По думите му Наказателният кодекс би могъл да предвиди квалифициран състав за особено тежък случай на убийство, който да позволи на съда при изключителни обстоятелства да определи по-висока горна граница на наказанието.
Марковски обаче подчерта, че подобна промяна не трябва да означава автоматично налагане на тежки наказания. „Не може да се налага наказание наизуст. Всеки случай е строго индивидуален и уникален сам по себе си“, посочи той.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Станимира Шикова
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