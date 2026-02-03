Защо тинейджерите се бунтуват? Кога агресията е зов за помощ? Това не е просто лошо поведение. Готови ли сме като общество да чуем гласа на младите, вместо да ги наказваме, без да разбираме какво стои зад действията им? С тези въпроси Националната мрежа за децата организира Четвъртото издание на правнодискусионния форум Lex Talks, който тази година е под надслов „Между бунта и закона: Тийнейджърите в България“.

„Събитието наистина беше страхотно - не само от професионална гледна точка, но и защото успя да събере страшно много единомишленици на едно място. Смятам, че това е изключително важно, защото в процеса на решаването на този голям проблем, тоест в поставянето на темите - даваме територия на страшно много хора да започнат съвместен обмен на информация, за да работим по решаването на всички проблеми, свързани с темата „Деца“, обясни в „Твоят ден” по NOVA NEWS журналистът Милен Димов.

Какви законови промени са нужни, за да се ограничи детската престъпност

По думите му темата за децата дълги години е изключително много неглижирана, за да се стигне до ситуация, в която обвиняваме тях, без те самите да са виновни, или по-скоро да имат най-малката вина от всички по системата. "Оказа се, че има надежда за промяна", изтъкна той.

Според него не просто децата имат нужда от подкрепа, а и техните семейства. "И тази подкрепа не може да стане „на парче“, а зад нея трябва да стои държавната машина. Да осигури ресурсите, хора и финансова подкрепа. Трябва национална стретагия, трябва институционална реформа и тогава ще има смисъл и надежда", подчерта журналистът и изрази разочарование от "провала на работната група за превенция на насилието и злоупотребата с деца”.

Програмният директор в Национална мрежа за децата Мария Брестничка обясни, че е от изключителна важност да не се прекъсват "важните реформи в сферата за превенцията на насилието сред децата".

Тревожна тенденция: Около 3 000 деца попадат в системата заради противообществени действия

"Стратегията за детето стана обект на широка дезинформационна кампания преди седем години и от тогава никоя политическа партия не иска да се занимава с нея. Това доведе до ситуация, в която България не знае какво да прави с децата въобще. Защото един от най-големите проблеми не са децата с противообществени прояви и простъпки, а това, че системата на правосъдието и тази на закрила на децата - не знае как да ги подкрепя", подчерта тя.

По думите ѝ идеята на форума Lex Talks е била да се покаже, че децата не са само обект, а трябва да бъдат чути и разбрани. "Така ще възпитаме хора", категорична е Брезнишка.

И посочи, че са необходими подготвени професионалисти, които да окажат подкрепа на децата и семействата им.

