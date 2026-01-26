Снимка: iStock
„Между бунта и закона – тийнейджърите в България“ е тeмата на четвъртото издание на форума LexTalks
„Между бунта и закона – тийнейджърите в България“ – това е тeмата на четвъртото издание на правно-дискусионния форум LexTalks, организиран от Нациоаналната мрежа за децата.
Темата на форума засяга проблемът за детската агресия и насилието между деца, както и гражданския глас на децата и младежите. Това каза в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS Георги Еленков, директор „Политики за децата” в Националната мрежа за децата.
Училището като фактор за стрес: Нужни ли са часове по психично здраве
Той заяви, че има голям интерес към форума от представители на училищни общности, сред които ученици, директори, педагогически съветници, училищни психолози и социални работници.
Едно от основните послания, които ще бъдат откроени на тазгодишното издание на форума е възрастните, институциите и училищните общности да създадат рефлекса да се допитват до децата и младежите и да ценят тяхното мнение и граждански глас.
Целия разговор гледайте във видеото.
