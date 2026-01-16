Семейството и близкото обкръжение оказват най-силно влияние върху психичното здраве на младите хора, следвани от онлайн средата и приятелите. Това показват резултатите от анкета сред младежи, представени в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS. Темата коментираха Ния Атанасова, алумни на програма „Мегафон“, и Кристина Ненова – психолог и координатор „Детско и младежко участие“ в Националната мрежа за децата.

По думите на Ния Атанасова училището е един от основните източници на стрес в ежедневието на младите хора, което ясно се откроява и в резултатите от проведеното проучване. „Часът по психично здраве е изключително важен, защото стресът в класните стаи е сериозен фактор за психичното благополучие на учениците. Именно тези теми трябва да се обсъждат“, подчерта Атанасова.

Тя допълни, че традиционните учебници невинаги са ефективни, тъй като много млади хора не ги използват активно. Според нея съвременните технологии могат да бъдат полезен инструмент, ако се използват правилно. Атанасова предложи в часовете по психично здраве да участват специалисти – психолози, като самите ученици да имат възможност да избират темите за обсъждане. „Темите могат да бъдат свързани с любовта, приятелството или други въпроси, които реално вълнуват младите хора“, каза тя.

От своя страна психологът Кристина Ненова акцентира върху нуждата образователната система да предоставя пространство за изразяване на мнението на децата и младежите. „Най-важното е доколко има място за гласа на младия човек. Той трябва да бъде чут“, посочи Ненова.

Тя коментира и проблемите с дисциплината в училище, за които често се оплакват учителите, като подчерта, че ключът е в диалога. „Въпросът е как се връщаме към разговора – чрез забрани или чрез допитване до учениците и разбиране на техните нужди“, допълни психологът.

Редактор: Дарина Методиева