Годишно около три хиляди деца попадат в системата заради противообществени действия. И така, докато детството би трябвало да бъде време за израстване и учене, за много български деца то се оказва сблъсък със закони, институции и наказания. Там, където системата трябва да пази и подкрепя, често виждаме пропуски и липса на човешко отношение. На преден план излиза въпросът – дали всъщност проблемът е в самите деца, или в начина, по който законът и държавата подхождат към тях?

Нов случай на насилие и унижение между ученици

„През последните години имаме около 100 -120 деца годишно, които трябва да бъдат настанени за тежки прояви или при риск от такива. Редно е да се развият нужните услуги за подкрепа по места за тези деца – така се достига и до семейството, и до общността, защото голяма част от децата идват от обкръжение с дефицити”, каза Надежда Цекулова от Българския Хелзински комитет в предаването „Социална мрежа” на NOVA NEWS.

„Децата изпадат в подобен риск най-вече заради липсата на родителска грижа или лоша такава. Това не винаги води до тежки прояви, но у детето се подбужда едно трудно и предизвикателно поведение”, обясни Велина Тодорова, заместник-председател на Комитета по правата на детето на ООН.

Повече по темата гледайте във видеото.