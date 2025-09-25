Нов случай на насилие и унижение между ученици. Клипът е публикуван в социалните мрежи и предизвика широко обществено недоволство. На кадрите се вижда как тийнеджърки карат тяхна връстничка да целува обувката на едно от момичетата, след което я заплашват с побой.

Клипът е направен на 22 септември. За насилието и унижението обаче се разбра едва днес, когато беше качен в социалните мрежи.

От СДВР заявиха, че трите ученички от клипа са установени и разпитани в присъствието на родителите си. Явили са се жертвата, побойничката и тази, която е снимала. Разпитан е и мъжът, който го е качил в интернет. С децата вероятно ще работи Детска педадгогическа стая.

Агенция за закрила на детето се е самосезирала.