Снимка: БГНЕС
Това стана ясно на днешното заседание на ЦИК
37 души са гласували повече от веднъж на последните парламентарни избори на 19 април. Други 131 са упражнили правото си на глас в нарушение на правилата на Изборния кодекс. Това обяви на днешното заседание на Централната избирателна комисия нейният заместник-председател Исмаил Осман.
В ЦИК няма постъпили сигнали за сериозни предизборни нарушения
Данните са от писмо от ГРАО до ЦИК. Изготвени са писма до съответните районни прокуратури, които са общо 15 в цялата страна, уточни Осман, цитиран от БНР.Редактор: Станимира Шикова
Източник: БНР
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни