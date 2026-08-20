37 души са гласували повече от веднъж на последните парламентарни избори на 19 април. Други 131 са упражнили правото си на глас в нарушение на правилата на Изборния кодекс. Това обяви на днешното заседание на Централната избирателна комисия нейният заместник-председател Исмаил Осман.

В ЦИК няма постъпили сигнали за сериозни предизборни нарушения

Данните са от писмо от ГРАО до ЦИК. Изготвени са писма до съответните районни прокуратури, които са общо 15 в цялата страна, уточни Осман, цитиран от БНР .

Редактор: Станимира Шикова