В Централната избирателна комисия няма постъпили сигнали за сериозни предизборни нарушения, каза нейният заместник-председателят и говорител Росица Матева на брифинг пред журналисти.

В Комисията постъпват сигнали за предизборна агитация на чужди езици в социалните мрежи, но съгласно Изборния кодекс публикациите не могат да бъдат следени от ЦИК, тъй като не се приемат за медийна услуга и остават без разглеждане, подчерта Матева.

По повод информация за иззети 1 млн. евро при акции на МВР срещу купуването на гласове тя коментира, че няма информация за сума, нито за много лица, регистрирани на един адрес.

"Имаме четири адреса в страната, където по служебен път са регистрирани 97 хиляди български граждани. Те нямали постоянен адрес, който да посочат при придобиване на българско гражданство", коментира още говорителят на ЦИК. Тя обясни, че единият от тях е в район „Средец“ в София и има още три такива секции в Благоевград. Матева подчерта, че става въпрос за граждани на Северна Македония, които не са посочили адрес в страната, когато придобивали българско гражданство.

Матева увери, че няма промяна в начина на гласуване на предстоящите избори спрямо последните пет години. Тя добави, че районните избирателни комисии са деветчленни, пропорционално на деветте партии в парламента.

