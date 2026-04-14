Районната прокуратура в Бургас разследва престъпления срещу политическите права на гражданите, извършени в дните преди празниците. Две лица са с повдигнати обвинения за такова престъпление. Това съобщи районният прокурор Мария Маркова по време на брифинг.

По думите ѝ в Карнобат се води досъдебно производство срещу две лица, които вече са привлечени като обвиняеми. Законът предвижда за подобно деяние наказание „лишаване от свобода“ от една до шест години, както и глоба до 10 000 лева. Към момента на двамата обвиняеми са под „домашен арест“.

Контролът по изпълнението ѝ се осъществява от съответните полицейски управления по местоживеене. Те са били уведомени веднага след постановяването на мярката. Прокурор Маркова уточни, че разследването е в начален етап. Предстои извършването на множество процесуално-следствени действия с цел събиране на доказателства и изясняване на всички обстоятелства по случая.

Старши комисар Николай Ненков уточни, че специализираната полицейска операция е проведена в началото на април след получен сигнал за подготвяно купуване на гласове в Бургас и региона. Акцията е осъществена на 8 април от служители на Районното управление в Карнобат и Областната дирекция на МВР в Бургас. По първоначална информация става дума за две лица, които подготвяли схема за нарушаване на политическите права на гражданите чрез купуване на гласове.

В хода на проверките са установени шестима души, които потвърдили постъпилата информация. Те вече са разпитани пред съдия, а по случая е образувано досъдебно производство.

По данни на полицията схемата включвала предлагане на около 50 евро за глас в полза на конкретна политическа партия. Към момента няма открити пари или списъци, свързани с престъпната дейност, но работата по случая продължава. Двамата обвиняеми по разследването са без криминално минало и досега не са били задържани.

Старши комисар Ненков посочи, че от началото на предизборната кампания в региона са получени 261 сигнала за нарушения. По тях са образувани 218 преписки и 43 досъдебни производства. В рамките на проведените операции са задържани 55 лица и са съставени 315 предупредителни протокола.

Освен това органите на реда са иззели близо 105 000 евро, свързани с различни разследвания. По думите на Ненков се наблюдава засилена активност на гражданите при подаването на сигнали, което той определи като резултат от доброто взаимодействие между полицията, прокуратурата и обществото.

Ненков посочи още, че в обезпечаването на изборния процес ще бъдат ангажирани над 1200 служители на МВР. В тях влизат екипи от „Пожарна безопасност и защита на населението“, жандармерията и гранична полиция.