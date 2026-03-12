"За нашето правителство още от самото начало ясно заявен приоритет е провеждането на прозрачни избори, най-големите ни усилия са насочени точно в тази посока". Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров по време на срещата му днес в Министерския съвет с наблюдатели на изборите. В разговора участва и министърът на вътрешните работи Емил Дечев.

В хода на срещата премиерът Гюров акцентира върху прозрачността, диалога с гражданското общество и изключително ценния опит на наблюдателите по отношение на изборния процес. От своя страна наблюдателите споделиха на министър-председателя и вътрешния министър предложения за подобряване на прозрачността на изборите.

Снимка: МС

"В края на миналата година стотици хиляди български граждани излязоха на улиците и казаха - така повече не може. Сега се опитваме да върнем една нормалност", отбеляза премиерът Гюров. Министър-председателят беше категоричен, че ще бъдат предприети всички необходими мерки, за да се проведат изборите съобразно законовите разпоредби и да се противодейства на нарушенията. Специално акцентира върху целенасочената и последователна работа на МВР по отношение на организацията на изборния процес.

Емил Дечев: МВР има важна роля в провеждането на изборите

Министърът на вътрешните работи Емил Дечев изтъкна възможността наблюдателите също да подават сигнали, ако получат информация за изборни нарушения. Министърът отбеляза още, че месец преди вота в МВР ще заработи открита линия за получаване на сигнали от граждани, свързани с нарушения на Изборния кодекс, а също така и с евентуални престъпления във връзка с изборите. Дечев беше категоричен, че успешното противодействие на купуването и продаването на гласове ще се базира на незабавна и прецизна работа по всеки получен сигнал. По думите му именно по този начин ще се гарантират прозрачни и честни избори.

Снимка: МС

Редактор: Дарина Методиева